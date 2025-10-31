I volontari di JesiClean e i cittadini ripuliscono Via Gandhi: un gesto di amore per la città e senso civico condiviso

JESI — Dopo la segnalazione di alcuni residenti, i volontari dell’associazione JesiClean, insieme a diversi cittadini, sono intervenuti per ripulire Via Gandhi, coordinandosi con l’Amministrazione comunale e con JesiServizi.

L’intervento, durato diverse giornate di lavoro, ha permesso di restituire decoro e dignità a una delle vie della città intitolata a una figura simbolo di pace e civiltà. «Non potevamo restare indifferenti nel vedere una strada dedicata a un grande come Gandhi in quelle condizioni» spiegano i volontari. «Abbiamo raccolto oltre 15 sacchi di erbacce e rami secchi, spinti soltanto dall’amore per il bene comune e dal senso di responsabilità civica».

L’iniziativa nasce dallo spirito di collaborazione e dal desiderio di riportare l’attenzione sull’importanza dei piccoli gesti quotidiani. «Un tempo – ricordano i volontari – i nostri nonni pulivano ciascuno davanti alla propria casa. Oggi un’azione così semplice sembra diventare un’eccezione, ma per noi significa essere parte attiva della comunità e prenderci cura, ognuno, di un pezzetto della nostra città».

Con questo intervento, JesiClean ribadisce il proprio impegno nel promuovere la partecipazione civica e il rispetto per gli spazi comuni, invitando tutti i cittadini a collaborare per rendere Jesi sempre più pulita, accogliente e vivibile.

