Al PalaBaldinelli torna la grande boxe con due titoli in palio

OSIMO – Sabato 8 novembre il PalaBaldinelli vivrà una eccezionale serata di pugilato con ben quattro incontri professionistici, due dei quali con titoli in palio, frutto della collaborazione fra il Team Magnesi e la B.C.C. di Castelfidardo.

Il clou è affidato a Charlemagne Metonyekpon, il simpatico Charly, che si batterà sulla distanza delle 10 riprese contro il venezuelano Josè Rivas, titolo internazionale IBF in palio.

Come noto il pugile di Castelfidardo, preparato dai tecnici Andrea Gabbanelli e Daniele Marra, ha un curricula di 18 matches di cui 16 vinti e due persi in maniera oltremodo discutibile. Ha già conquistato il titolo nazionale dei superleggeri il 26 marzo del 2022 contro Arblin Kaba, il Silver Ebu il 24 gennaio di quest’anno ai danni di Mohamed Kani proprio al Palabaldinelli ed ora si batte per aggiudicarsi anche il titolo internazionale della sigla IBF. Il suo avversario, il venezuelano Josè Rivas, vanta un palmares di 14 combattimenti di cui 11 vinti e 3 perduti.

I due non hanno avversari comuni per fare raffronti comunque rileviamo che Charly ha sicuramente maggiore esperienza e dimestichezza delle 10 riprese che ha sempre superato senza difficoltà fisiche ed è accreditato i una tecnica decisamente superiore. Dal canto suo l’avversario, il venezuelano Rivas, risulta pericoloso in quanto in possesso di un pugno piuttosto pesante dato che è risultato vincitore di 8 avversari prima del limite e tutti entro le prime tre riprese.

Incontro difficile quindi soprattutto i primi round in cui l’atleta di Castelfidardo dovrà guardarsi dall’accettare gli scambi ma poi la sua tecnica dovrebbe imporsi agevolmente. Questa comunque è la nostra personalissima opinione.

Nei pesi massimi altro titolo in palio: quello del Mediterraneo Wbc fra Saad Fathi Saad ( 9-1-0) ed il croato Ivica Bacurin (40-14-1) . Il primo è gestito dalla A&B Events Team Magnesi che ritiene di poterlo portare su livelli di prestigio.

Nei pesi gallo altro pugile della Magnesi: Manuel Rizziri ( 11-3-0) che incrocerà i guantoni contro lo spagnolo di origine colombiana Yin Calcedo (11-33-5). Per Rizzieri è già aperta la strada che lo porterà a battersi il 10 gennaio a Roma per il titolo Ebu Silver dei pesi mosca e pertanto non vorrà fare passi falsi.

Interessantissimo l’altro match fra i pesi massimi che vedrà il debutto al professionismo di Aziz Abbes Mouhiidine che verrà opposto al pugile argentino Franco Catena ( 6-1-0). Ricordiamo che Mouhiidine è stato sin qui atleta di punta della nazionale italiana e che da dilettante ha disputato 75 combattimenti in buona parte in competizioni internazionali all’estero co la maglia azzurra.

Il programma

Pesi superleggeri titolo internazionale IBF Charlemagne Metonyekpon vs Josè Rivas; pesi massimi leggeri titolo mediterraneoWBC: Saad Fathi Saad vs Ivica Bacurin; pesi mosca: Manuel Rizzieri vs Yin Calcedo; pesi massimi: Aziz Abbes Mauhiidine vs Franco Catena.

In apertura quattro matches dilettantistici interregionali con le semifinali dei campionati nazionali elite in cui sono impegnati Andrea Rosicarello della B.C.Castelfidardo, Elia Gironelli della Academy di Loreto, Galli Nicolò della Pug. Senigallia e Ciccalè Leonardo della B.C. Macerata.

I biglietti sono già in vendita al prezzo di 40 euro per il Bordo Ring mentre le tribune sono ad un costo di 20 euro. La riunione inizierà alle 19,30 con i dilettanti per poi proseguire alle 20,30 con i professionisti.

