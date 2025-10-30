Michele Caporossi: “L’Anac inchioda la Regione”

“L’Ospedale Inrca di Camerano nel caos, costi lievitati e tempi record di ritardo”

ANCONA – “La sanità marchigiana continua a offrire un quadro preoccupante di disordine amministrativo, dove lievitano costi e incarichi e si perde il senso del buon governo”. Con queste parole il consigliere regionale Michele Caporossi (Progetto Marche Vive) commenta la delibera n. 407 del 15 ottobre 2025 dell’ANAC, che ha evidenziato gravi anomalie nella realizzazione del Nuovo Ospedale INRCA di Camerano.

A luglio 2025, appena due mesi prima delle elezioni, il Presidente Acquaroli aveva “inaugurato” la sola facciata del nuovo INRCA di Camerano, annunciando che l’ospedale sarebbe stato pronto nel 2026. In piena campagna elettorale bisognava far credere ai cittadini marchigiani che i lavori fossero ormai prossimi alla conclusione. Un’inaugurazione dal forte sapore propagandistico, con televisioni e giornali presenti e che è stata organizzata in modo altamente scenografico, Oggi, però, emerge la verità: quella che molti già conoscevano.

Avviato nel 2012 con un costo previsto di 44 milioni di euro e tempi di completamento di 870 giorni, il progetto ha oggi raggiunto 134,6 milioni di euro e oltre 3.000 giorni di lavori, con nove varianti approvate o in corso e affidamenti senza gara che, secondo l’ANAC, compromettono trasparenza e concorrenza.

“Non parliamo di semplici ritardi – sottolinea Caporossi – ma di una gestione fuori controllo, che mette a rischio la credibilità della Regione e la qualità dei servizi sanitari destinati ai cittadini. È tempo di fare chiarezza e di riferire in Aula”.

Nell’interrogazione depositata oggi, Caporossi chiede al Presidente della Giunta regionale e all’Assessore alla Sanità di spiegare come intendano rispondere alle osservazioni dell’ANAC, quali misure correttive siano state adottate e quando si prevede di completare un’opera ormai divenuta il simbolo delle inefficienze nella sanità marchigiana.

“L’intervento dell’ANAC – conclude Caporossi – è una chiamata alla trasparenza e alla responsabilità politica. Camerano è oggi il caso più eclatante di una sanità che ha perso la bussola del buon governo”.

