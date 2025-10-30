La montagna al centro del dibattito: Uncem Marche discute sul futuro delle aree interne

Appuntamento venerdì, alle 9.30, ad Ancona presso la sede del Consorzio di Bonifica delle Marche. Focus su Unioni Montane, governance e nuove prospettive per le aree interne

ANCONA – La montagna marchigiana torna protagonista. Venerdì 31 ottobre, alle ore 9.30, presso la sede del Consorzio di Bonifica delle Marche (via Dottor Sandro Totti 4, Ancona), si terrà l’assemblea regionale di UNCEM Marche, dedicata al tema: “Nuova Legge sulla Montagna: quale futuro per le Unioni Montane dell’Appennino”.

Un appuntamento che riunirà sindaci, amministratori locali, rappresentanti delle istituzioni regionali e nazionali per discutere delle sfide e delle opportunità aperte dalla recente Legge 12 settembre 2025, n. 131, che riconosce la montagna come bene strategico della Repubblica.

Al centro dei lavori, i temi della governance locale, del rafforzamento dei servizi essenziali e della Strategia per la Montagna Italiana, che integra sanità, scuola, digitale, energia, agricoltura, turismo e Green Communities. Sarà anche presentata una proposta innovativa per valorizzare le risorse idriche montane, con l’obiettivo di garantire equità e sostenibilità tra pianura e aree interne. L’assemblea sarà inoltre l’occasione per un confronto sui nuovi modelli di sviluppo territoriale, sulle esperienze virtuose di ricostruzione post-sisma e sul ruolo delle Unioni Montane come strumenti di cooperazione e progettazione locale.

Il programma prevede i saluti istituzionali, la relazione introduttiva da parte del Presidente di UNCEM Marche Giuseppe Amici, un dibattito aperto con i rappresentanti dei territori e la sessione di votazioni per il rinnovo degli organi regionali e nazionali. Le conclusioni saranno affidate al presidente nazionale di UNCEM Marco Bussone, che presenterà le prospettive delle politiche nazionali per la montagna alla luce della nuova legge.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati