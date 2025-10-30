Esercito, cambio alla guida del 28° “Pavia”

Dopo tre anni il Colonnello Antonio Di Leonardo cede il comando del Reggimento Comunicazioni Operative al parigrado Marco Ferrara

PESARO – Si è svolta nella caserma “Aldo Del Monte” la cerimonia di avvicendamento al vertice del 28° “Pavia” tra il Colonnello Antonio Di Leonardo e il suo successore parigrado Marco Ferrara.

Alla presenza del Generale di Brigata Ettore Pontiroli, Comandante della Brigata Informazioni Tattiche nella quale il reggimento è inquadrato, il Colonnello Di Leonardo ha ceduto la custodia della pluridecorata Bandiera di Guerra del 28°, atto solenne che sancisce il passaggio di consegne tra i due ufficiali.

Insediatosi tre anni fa, il Comandante uscente ha incentrato la sua azione su un percorso di crescita formativa e addestrativa del personale specializzato in comunicazioni operative, rafforzando contestualmente i rapporti di collaborazione e cooperazione con gli omologhi reparti delle Forze Armate dei Paesi Alleati della NATO. Un triennio scandito, inoltre, dal forte legame con il territorio, attraverso il sostegno attivo a numerose iniziative civili, suggellato quest’anno dal conferimento delle cittadinanze onorarie dei Comuni di Pesaro e Pergola.

Il Colonnello Antonio Di Leonardo lascia Pesaro per proseguire la sua carriera militare a Brunssum, nei Paesi Bassi, presso il Comando Militare della NATO.

