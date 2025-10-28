Coldiretti Marche, con Halloween è il momento della zucca tra gusto, tradizione e sostenibilità

ANCONA – Dalla tavola all’intaglio, la zucca si conferma anche nelle Marche la regina d’autunno. In vista di Halloween, cresce la domanda di questo ortaggio versatile che unisce folclore e gastronomia per un giro d’affari stimato in circa 30 milioni di euro a livello nazionale tra produzione, vendita diretta e turismo rurale. Nella nostra regione sono circa 50 gli ettari coltivati a zucca, con produzioni diffuse in tutte le province. Quest’anno la stagione è stata positiva, con una qualità elevata e una resa stabile rispetto al 2024. Nei mercati di Campagna Amica le zucche sono comparse già a fine settembre, segno di un raccolto tempestivo e di una filiera corta che valorizza il prodotto Made in Marche.

Le varietà più diffuse sono la Delica, la Violina e la Butternut, apprezzate sia per la cucina sia per la decorazione. La polpa dolce e compatta ne fa un ingrediente ideale per vellutate, gnocchi e tortelli, ma anche per dolci e gelati artigianali. Un’occasione per riscoprire un alimento sano e sostenibile, simbolo dell’autunno contadino marchigiano e ambasciatore di una tradizione che unisce gusto, creatività e territorio. Ma la festa di Halloween, o se preferite Ognissanti, diventa anche un’opportunità per destagionalizzare con visite a orti e fattorie didattiche dove poter raccogliere le zucche direttamente dal campo, partecipare a laboratori d’intaglio, senza sottovalutare i menu dedicati negli agriturismi di Campagna Amica.

“Negli ultimi anni si è assistito a un aumento dei consumi, con la diffusione di decine di ricette, molte delle quali ispirate alla tradizione contadina. Il consiglio – è l’invito di Coldiretti Marche – è quello di acquistare zucche direttamente dagli agricoltori, per sostenere l’economia locale e garantirsi un prodotto sicuro e tracciato”.

