Capanni agricoli in fiamme nelle prime ore della giornata a Morro d’Alba

MORRO D’ALBA – Intorno alle 5 di questa mattina, le squadre dei Vigili del Fuoco di Jesi e Senigallia sono intervenute in località Morro d’Alba per un incendio che ha coinvolto alcuni capanni agricoli utilizzati per attività domenicali.

All’interno delle strutture sono state rinvenute bombole di Gpl, mezzi agricoli ed un vecchio serbatoio di gasolio. Sul posto è stata inviata anche l’autobotte del comando di Ancona e il funzionario di servizio.

Non si registrano feriti. Presenti sul luogo dell’intervento anche i Carabinieri.

L’incendio è stato posto sotto controllo e sono in corso le operazioni di messa in sicurezza dell’area.

