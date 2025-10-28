Arrestato ad Ancona dai Carabinieri un ladro seriale

L’uomo è sospettato di aver messo a segno almeno 7 furti con scasso tra il mercato di piazza d’armi e la zona del Piano

ANCONA – Ieri pomeriggio, i Carabinieri della Stazione di Ancona Principale, guidati dal Luogotenente Carica Speciale Antonio Saracino, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di 51enne originario della Sicilia ma domiciliato da tempo ad Ancona, già noto alle forze dell’ordine.

La misura è stata emessa dal GIP del capoluogo a seguito di serrate indagini dei militari di via della Montagnola, conseguenti a una serie di denunce di furto presentate, tra i mesi di aprile e settembre del 2025, da commercianti dell’area mercatale di piazza d’armi e di varie strade del Piano i quali, principalmente in orario serale e notturno, avevano subito furti di merce e denaro da parte di ignoto ladro, che nella maggior parte delle volte si era introdotto nei luoghi visitati mediante effrazione degli infissi di ingresso.

Attraverso metodi di indagine tradizionale e con il contributo delle numerose testimonianze e immagini di videosorveglianza raccolte nel quartiere, i Carabinieri hanno così stretto il cerchio attorno all’uomo, già conosciuto per numerosi pregiudizi per reati contro il patrimonio. Sono almeno 7 gli eventi che gli vengono contestati; si tratta per la maggioranza di furti di piccola entità i quali tuttavia per la loro serialità (l’uomo agiva continuamente senza preoccuparsi di essere scoperto) avevano generato uno stato di estrema preoccupazione tra i commercianti della zona. Ieri pomeriggio la svolta, allorquando i militari della Stazione hanno bussato alla porta del sospettato, notificandogli l’ordinanza di custodia cautelare e conducendolo in carcere a Montacuto.

La cattura del presunto malvivente è solo la punta di un iceberg dell’azione messa in campo dall’Arma di Ancona per restituire agli abitanti della città un senso di protezione e sicurezza, non solo attraverso l’operato quotidiano delle pattuglie preposte al controllo del territorio ma anche con una silenziosa opera investigativa.

