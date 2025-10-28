A Marotta completati i lavori per il canale di raccolta delle acque meteoriche sotto la linea ferroviaria

MAROTTA – Si sono conclusi i lavori per la realizzazione del nuovo canale di raccolta delle acque meteoriche sotto la linea ferroviaria adriatica e la Statale 16, all’altezza di via Corfù.

L’opera è ora completamente funzionante e rappresenta un tassello fondamentale nel piano di messa in sicurezza idrogeologica del quartiere di Marotta Nord.

“Questo intervento” – ha commentato il vicesindaco Alice Andreoni – “consente oggi il collegamento funzionale del canale tra via Corfù (a monte della Statale) e via Chienti (lato mare), migliorando in modo strutturale il deflusso delle acque piovane e riducendo significativamente il rischio di allagamenti. Un’opera complessa, ma assolutamente necessaria per tutelare una delle zone più fragili del nostro territorio dal punto di vista idrogeologico.”

“Gli interventi” – ha aggiunto il vicesindaco – “proseguiranno lungo via Corfù, in direzione via Martini. Inoltre, nei prossimi mesi, prenderanno avvio i lavori per la realizzazione della vasca di laminazione adiacente al campo sportivo, finalizzati a ridurre e rallentare la portata complessiva delle acque provenienti dall’autostrada e che attualmente confluiscono nel fosso di via Illica. Un’opera, quest’ultima, fondamentale per mitigare il rischio idrogeologico nella zona di via Dalmazia e delle vie limitrofe”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati