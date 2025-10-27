Uncem Marche convoca l’Assemblea congressuale

Venerdì ad Ancona il confronto sul futuro delle montagne marchigiane

ANCONA – Si terrà venerdì 31 ottobre ad Ancona, presso la sede del Consorzio di Bonifica delle Marche alle ore 9.30 l’Assemblea Congressuale UNCEM Marche. L’iniziativa rappresenta un appuntamento di rilievo istituzionale per il sistema degli enti locali montani, un momento di confronto aperto e partecipato, dedicato a riaffermare il ruolo delle comunità dell’Appennino marchigiano nella definizione delle nuove politiche nazionali e regionali per i territori interni.

Al centro dei lavori congressuali il tema: “Nuova Legge sulla Montagna: quale futuro per le Unioni Montane dell’Appennino” Un titolo che non è solo un interrogativo, ma una chiamata alla responsabilità. La recente approvazione della legge nazionale sulla montagna ha acceso, infatti, un intenso dibattito nel Paese.

Dopo i saluti istituzionali, il programma prevede la relazione del Presidente di UNCEM Marche Giuseppe Amici, il dibattito aperto e la sessione di votazioni per il rinnovo degli organi regionali e nazionali. Le conclusioni saranno affidate al Presidente nazionale UNCEM, Marco Bussone, che porterà la visione dell’Unione sul nuovo quadro normativo e sull’evoluzione delle politiche per la montagna in Italia.

UNCEM Marche invita i rappresentanti delle istituzioni, gli amministratori locali, le organizzazioni territoriali a partecipare all’Assemblea, che si propone di tracciare insieme una visione condivisa per la montagna marchigiana: una montagna viva, produttiva e protagonista del proprio sviluppo. L’incontro sarà anche un’occasione di approfondimento per la stampa regionale e nazionale, chiamata a seguire da vicino un dibattito di grande attualità, che tocca i nodi della coesione territoriale, dell’autonomia amministrativa e della sostenibilità economica dei Comuni montani.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati