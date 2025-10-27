Marta Ruggeri (M5S) eletta segretaria del Consiglio regionale delle Marche

Un nuovo traguardo del Movimento 5 Stelle ed un monito per la parità di genere

ANCONA – La consigliera Marta Ruggeri del Movimento 5 Stelle è stata eletta Consigliera Segretaria dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, durante la prima seduta di insediamento della XII legislatura svoltasi stamattina.

Questa elezione segna un traguardo istituzionale di rilievo per il Movimento 5 Stelle nelle Marche: per la prima volta un suo esponente entra a far parte dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa regionale, l’organo che sovrintende al corretto funzionamento del Consiglio. L’incarico di Consigliera Segretaria, sostenuto dal voto delle forze di minoranza, comporta un ruolo chiave nella gestione dei lavori e nell’organizzazione amministrativa dell’organo legislativo.

Nel suo discorso di ringraziamento, la Consigliera Ruggeri ha espresso profonda gratitudine e consapevolezza del ruolo: “Permettetemi innanzitutto di esprimere la mia più sincera gratitudine per la fiducia che i miei colleghi rappresentanti dei gruppi consiliari delle minoranze hanno riposto in me eleggendomi al ruolo di Consigliera Segretaria. Ricevere questo incarico è per me motivo di grande onore e, al contempo, un profondo stimolo ad agire con il massimo senso di responsabilità,” ha dichiarato Marta Ruggeri.

La Consigliera ha sottolineato l’importanza e la delicatezza delle funzioni dell’Ufficio di Presidenza: “Sono consapevole della delicatezza e dell’importanza delle funzioni che l’Ufficio di Presidenza è chiamato a svolgere: garantire il corretto funzionamento dell’Assemblea legislativa, assicurare la trasparenza e l’efficacia dei lavori consiliari e, soprattutto, essere un punto di riferimento imparziale per tutti i Gruppi politici. Vi assicuro che la mia azione sarà improntata alla lealtà istituzionale, alla collaborazione costruttiva e alla ricerca della massima condivisione.”

Marta Ruggeri ha inoltre evidenziato un aspetto cruciale legato alla sua elezione: “Come potete vedere tutti, sono l’unica donna a sedere in questo Ufficio di Presidenza. Questa non è solo una constatazione, ma un monito. Spero vivamente che la mia presenza possa rappresentare un segnale forte: un invito e un incoraggiamento affinché le competenze, le energie e le prospettive delle donne trovino sempre più spazio e piena rappresentanza in tutti i luoghi decisionali, a ogni livello della nostra Regione.”

Il Movimento 5 Stelle delle Marche esprime grande soddisfazione per questo risultato che consolida la sua presenza e il suo ruolo all’interno delle istituzioni regionali, impegnandosi a portare avanti con ancora più incisività i valori di trasparenza, legalità e attenzione ai bisogni del territorio.

“Il mio impegno sarà totale. Lavoreremo insieme, con la determinazione che ci contraddistingue, per affrontare con lungimiranza le sfide che attendono le Marche,” ha concluso la Consigliera Ruggeri.

