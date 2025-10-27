Gianluca Pasqui eletto presidente del Consiglio regionale delle Marche

Nel corso della prima seduta della dodicesima legislatura l’Assemblea ha definito la composizione dell’Ufficio di Presidenza. Giacomo Rossi e Enrico Piergallini eletti Vicepresidenti, Marco Ausili e Marta Ruggeri sono i nuovi Consiglieri segretari

ANCONA – Avvio della dodicesima legislatura regionale con i primi adempimenti dell’Assemblea a partire, come previsto da Statuto e Regolamento, dall’elezione dei cinque componenti dell’Ufficio di Presidenza: Presidente, due Vicepresidenti e due Consiglieri segretari.

Il nuovo Presidente del Consiglio regionale è Gianluca Pasqui, già Vicepresidente nella scorsa legislatura, è stato anche assessore e sindaco del Comune di Camerino. Eletto consigliere regionale nelle liste di Forza Italia è il quattordicesimo Presidente del Consiglio regionale delle Marche.

Nel suo intervento di insediamento ha voluto anzitutto ringraziare l’Aula per averlo votato e sostenuto. “Sono orgoglioso di poter proseguire un percorso iniziato cinque anni fa come vicepresidente di questa assemblea – ha affermato Pasqui – un’esperienza che mi ha fatto comprendere ancora di più il valore delle istituzioni e la forza del dialogo. Oggi assumo questo incarico con lo stesso spirito di servizio, con umiltà e con determinazione”. Nel suo intervento ha anche sottolineato l’attenzione che vorrà rivolgere all’intero territorio regionale, “ma non posso non ricordare – ha affermato il Presidente Pasqui – la mia provenienza, l’entroterra marchigiano, quelle terre ferite dal sisma, dove ho vissuto e amministrato, e dove ogni pietra racconta la fatica, la speranza e la dignità della nostra gente”.

I due nuovi Vicepresidenti dell’Assemblea legislativa regionale sono Giacomo Rossi (Civici Marche) e Enrico Piergallini (Pd). “Un onore poter ricoprire la carica di Vicepresidente del Consiglio regionale” – ha affermato Rossi – “Il mio tutto è militanza, impegno e sacrificio”. Per Piergallini, alla prima esperienza in Consiglio regionale, tre le questioni da affrontare in modo prioritario “recuperare la disaffezione alle Istituzioni e alla politica, attraverso partecipazione e trasparenza, far arrivare nelle scuole il valore della Costituzione, comunicare il valore della pace”.

A completare l’assetto del nuovo Ufficio di Presidenza i due Consiglieri segretari Marco Ausili (FdI) e Marta Ruggeri (M5S). Ausili ha voluto esprimere gratitudine, auspicando “l’Assemblea sia un luogo dove conflitti e frammentazioni si ricompongono nella direzione del bene della comunità”. Per Marta Ruggeri “ricevere questo incarico è motivo di grande onore e responsabilità. Mettiamoci al lavoro con passione e con dedizione in un Ufficio di Presidenza dinamico e inclusivo”. (L.B.)

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati