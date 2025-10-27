Europa Verde Marche esprime cordoglio per la scomparsa di Mario Carrabs

ANCONA – Europa Verde Marche esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Mario Carrabs, il “poeta macellaio” di Gesualdo, figura straordinaria e autentica della cultura e dell’enogastronomia campana, fratello di Gianluca Carrabs, dirigente nazionale ed esponente politico di Europa Verde.

La notizia della sua morte ha suscitato grande commozione non solo nella sua comunità di origine, ma anche in quanti lo avevano conosciuto per la sua umanità, la passione con cui aveva saputo trasformare l’arte della macelleria in un linguaggio di poesia, convivialità e cultura del territorio.

L’ultimo saluto a Mario, celebrato ieri a Gesualdo, ha visto la partecipazione di centinaia di persone, amici, cittadini e ristoratori — tra cui anche nomi noti della ristorazione stellata campana — che hanno voluto testimoniare affetto e riconoscenza. L’omelia e gli interventi che hanno accompagnato la cerimonia sono stati momenti di intensa emozione, conclusi dal suono festoso delle campane, come segno di un addio luminoso e grato.

Nel suo paese natale è già stata annunciata la volontà di commemorare ogni anno la figura di Mario Carrabs con un festival dedicato alla sua memoria, per celebrare la sua creatività, la sua generosità e il suo profondo legame con le radici e la bellezza della terra d’Irpinia.

“Europa Verde Marche si stringe attorno a Gianluca Carrabs e alla sua famiglia in questo momento di dolore profondo. La perdita di Mario è anche la perdita di un simbolo di autenticità, di amore per la propria terra e per le persone. A lui va il nostro pensiero riconoscente e affettuoso”, dichiarano Sabrina Santelli e Paolo Canducci, co-portavoce di Europa Verde Marche.

Europa Verde Marche tutta si unisce dunque al cordoglio della famiglia, della comunità di Gesualdo e di quanti hanno conosciuto e stimato Mario Carrabs, ricordandolo come esempio di vita vissuta con passione, creatività e cuore.

