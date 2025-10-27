Ecco la nuova assemblea legislativa delle Marche
La composizione dell’Aula in base ai risultati delle elezioni, alle surroghe e alle sostituzioni dopo la nomina degli assessori
ANCONA – In base ai risultati delle elezioni regionali del 28 e 29 settembre, la composizione dell’Aula prevede 19 seggi assegnati alla coalizione di maggioranza e 11 seggi assegnati alla coalizione di opposizione.
Nel corso della prima seduta della XII legislatura si è proceduto alla presa d’atto della rinuncia di un seggio, con relativa surrogazione, e alla sostituzione di sei consiglieri regionali nominati assessori, per i quali è prevista la sospensione dell’incarico per la durata del ruolo in Giunta. Subentrano come supplenti nelle funzioni di consiglieri regionali i candidati che nelle rispettive liste provinciali sono risultati primi dei non eletti per numero di preferenze.
I 30 consiglieri regionali che compongono la nuova Assemblea legislativa sono:
- Andrea Assenti (FdI, supplenza Francesca Pantaloni)
- Marco Ausili (FdI)
- Nicola Baiocchi (FdI, supplenza Francesco Baldelli)
- Nicola Barbieri (FdI)
- Mirella Battistoni (FdI, supplenza Giacomo Bugaro)
- Pierpaolo Borroni (FdI)
- Corrado Canafoglia (FdI)
- Andrea Cardilli (FdI)
- Silvia Luconi (FdI)
- Andrea Putzu (FdI)
- Chiara Biondi (FI, supplenza Tiziano Consoli)
- Jessica Marcozzi (FI)
- Gianluca Pasqui (FI)
- Andrea Maria Antonini (Lega)
- Renzo Marinelli (Lega)
- Nicolò Pierini (Lega, supplenza Enrico Rossi)
- Luca Marconi (Liste civiche Udc)
- Milena Sebastiani (Lista Civica I Marchigiani per Acquaroli, supplenza Paolo Calcinaro)
- Giacomo Rossi (Civici Marche)
- Leonardo Catena (Pd)
- Fabrizio Cesetti (Pd)
- Valeria Mancinelli (Pd)
- Maurizio Mangialardi (Pd)
- Enrico Piergallini (Pd)
- Micaela Vitri (Pd)
- Antonio Mastrovincenzo (Lista Matteo Ricci Presidente)
- Massimo Seri (Lista Matteo Ricci Presidente)
- Andrea Nobili (Avs)
- Marta Ruggeri (M5S)
- Michele Caporossi (Progetto Marche Vive, surroga seggio Matteo Ricci)
