Due persone trasportate all’Ospedale di Torrette dopo un incidente lungo l’autostrada

GROTTAMMARE – I Vigili del fuoco sono intervenuti nel pomeriggio di oggi lungo l’autostrada A14, nei pressi di Grottammare, per un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture.

Sul posto, insieme al personale sanitario del 118, i Vigili del fuoco hanno collaborato alle operazioni di estrazione di una persona rimasta all’interno di una vettura che non risultava incastrata ma ha necessitato di assistenza per essere estratta in sicurezza.

Per consentire le operazioni di soccorso, l’autostrada è rimasta chiusa al traffico per circa mezz’ora.

Due le persone trasportate all’ospedale regionale di Torrette di Ancona: una con l’eliambulanza e l’altra con un’ambulanza.

