Auto alimentata a gasolio prende fuoco, una famiglia si mette subito in salvo

POLLENZA – I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 13:45 circa lungo la Strada Provinciale 77, in località Pollenza Scalo, per l’incendio di un’autovettura alimentata a gasolio.

Il fatto è avvenuto mentre il veicolo era in transito. Al momento dell’arrivo dei Vigili del fuoco la famiglia che si trovava a bordo era già uscita dal veicolo.

La squadra ha provveduto a estinguere le fiamme utilizzando schiuma antincendio ed alla messa in sicurezza dell’area interessata.

Presenti sul posto anche i Carabinieri.

