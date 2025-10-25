Sotto i vestiti ha un body modificato per nascondere i cosmetici rubati, scoperta e denunciata a Jesi dai Carabinieri

JESI – I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Jesi hanno denunciato una 20enne di etnia straniera, incensurata e senza fissa dimora, per furto aggravato di prodotti di bellezza.

I fatti risalgono al pomeriggio di venerdì allorquando i dipendenti del punto vendita di Via Salvador Allende di una nota catena di negozi di cosmetici hanno notato la donna che si muoveva tra gli scaffali con un atteggiamento sospetto. Hanno quindi richiesto l’intervento di una gazzella dei Carabinieri che è sopraggiunta rapidamente, bloccando l’avventrice e conducendola in caserma per accertamenti.

Qui la sorpresa: la ragazza straniera, che ad una prima sommaria ispezione sembrava non nascondere alcunché, aveva in realtà escogitato un ingegnoso stratagemma. Sotto i vestiti, infatti, indossava un body, che aveva modificato appositamente creando delle tasche, nelle quali aveva occultato cosmetici e prodotti per il make-up del valore complessivo di 750 Euro circa.

Per evitare inoltre di incorrere nella tagliola dei dispositivi antifurto, la ragazza aveva asportato solamente i campioni privi delle placche magnetiche antitaccheggio. La refurtiva è stata quindi recuperata e restituita all’esercizio commerciale, mentre la giovane dovrà rispondere dinanzi all’autorità degli addebiti contestatigli.

La persona denunciata è da considerarsi sottoposta ad indagini preliminari. Nei suoi confronti vige pertanto la presunzione di non colpevolezza, sino a sentenza definitiva di condanna.

