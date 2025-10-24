Auto finisce in una scarpata, il conducente soccorso e portato a Torrette

SERRA SAN QUIRICO – I Vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 16 sulla Strada provinciale 14 per un’autovettura finita tra i rovi in una scarpata profonda circa due metri.

Le squadre dei distaccamenti di Arcevia e Jesi, hanno liberato dalle lamiere il conducente del veicolo.

Dopo che il personale sanitario del 118 lo ha stabilizzato e immobilizzato, l’uomo è stato estratto e trasferito all’ospedale regionale di Torrette con l’eliambulanza.

Presenti sul posto anche i Carabinieri.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati