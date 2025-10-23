Un cadavere tra sacro e profano per l’ispettore Esposito

di TIBERIO CRIVELLARO

Quelle scrittrice di gialli-noir di successo che vengono pubblicate in Italia son rare, diversamente da quelle in Gran Bretagna ( ad esempio, Angela Marson), ma anche in Canada; di quell’autrice che spopola, Kathy Reichs, patologa forense che nelle sue storie riesce a scoprire l’assassino o assassini esaminando li mortacci. Sto dando forma, luce et gloria a Giorgia Lepore (di Martina Franca) che non è patologa ma si occupa di archeologia e storia dell’arte (a cui si è ispirato un serial trasmesso in tivù dove il protagonista è l’ispettore Gerri Esposito). Se non l’avete visto si siete persi un bella sagra.

E allora eccovi la consagra del suo ultimo “Forse è così che si diventa uomini” (E/O Edizioni). La matassa: in una chiesetta della periferia di Bari viene trovato un cadaviri maschile di mezza età, supino di fronte all’apside, vestito diversamente da povirazzo con addosso un serpente pure lui dipartito. Roba da film di quel geniaccio di Tarantino. Arriva quindi la “madama” o “pula”, (quel che preferite) per i soliti rilievi scientifici, senza l’ispettore Esposito, il quale sta per un paio di giorni in festa, cosa rara per lo sbirro. Per cui quando rientra trova i compari in fibrillazione; non sanno chi è l’ammazzato e, al solito, brancolano nella nebbia. Hanno intanto identificato (utile per l’inchiesta?) una giovane coppia, un uomo strano che pare personaggio da affreschi antichi in casa di Dio e una ragazzina; ha perso il suo libro dove vi sono del versi di una canzone scritta in una lingua sconosciuta.

Ma che alveare! L’Esposito ispettore, pare con l’aiuto di mammà Angela (pare essere in una messa vespertina), “dea ex machina” che lo indirizza verso una buona pista. Ma Gerri Esposito ha da continuare a fare i conti col suo passato (fatto di ragazzi che cercano di salvarsi in un mondo duro, e altre cose di cui me ne sto zitto). Cercherà di sbrogliare sta matassa di rovi. Come va a finire ve lo dico a Natale. Amen.

GIORGIA LEPORE

FORSE È COSİ CHE SI DIVENTA UOMINI

e/o Edizioni

