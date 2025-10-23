Ricci: “Il Pd ha una bella squadra, farà opposizione seria nell’interesse delle Marche”

ANCONA – “Una bella squadra in consiglio regionale. Ci siamo proposti per un cambiamento radicale della regione Marche ma i marchigiani hanno preferito la continuità. Noi continueremo, insieme, a fare un’opposizione netta, seria e responsabile, a partire da temi come la sanità, l’economia e il lavoro, che sono in grande difficoltà.

“Lo faremo con quel gioco di squadra nato in questa campagna elettorale e che continueremo a portare avanti nel rapporto tra consiglieri regionali e parlamentari, europei e nazionali, dell’Alleanza del Cambiamento. Tutto il nostro lavoro sarà fatto nell’interesse delle Marche e dei marchigiani, sperando che i prossimi 5 anni siamo migliori dei 5 appena trascorsi”, così Matteo Ricci, europarlamentare PD, assieme ai consiglieri regionali delle Marche dell’Alleanza del Cambiamento.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati