Deve scontare una condanna per spaccio di stupefacenti, arrestato ad Osimo

OSIMO – I Carabinieri della Stazione di Osimo hanno arrestato un 34enne senegalese, con precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo, colpito da un ordine di espiazione della pena detentiva emesso dall’ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica di Ancona, è stato rintracciato in centro dai militari dell’Arma e condotto in caserma per gli accertamenti del caso. Dovrà scontare una reclusione, in regime di detenzione domiciliare, di 1 anno e 4 mesi, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti commesso il 13 febbraio scorso allorquando, controllato in prossimità del cimitero comunale dai militari del Norm di Osimo, era stato trovato in possesso di 46 dosi di cocaina, di un bilancino di precisione e di 780 euro ritenuti provento dell’attività di spaccio.

L’uomo, dopo la notifica del provvedimento restrittivo, è stato quindi accompagnato presso il proprio domicilio dal quale non potrà allontanarsi se non su autorizzazione dell’autorità giudiziaria.

