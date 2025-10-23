Auto sotto un camion, il conducente trasportato a Torrette

ANCONA – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le ore 14:15, lungo la Strada Statale 16, via Flaminia, per un incidente stradale che ha coinvolto un’autovettura ed un mezzo pesante.

Il conducente dell’auto, rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo ma sempre cosciente, è stato estratto dai Vigili del fuoco ed affidato alle cure del personale sanitario del 118, che lo ha trasferito all’ospedale di Torrette.

La squadra ha quindi provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e dell’area interessata.

