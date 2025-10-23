Anche l’Isola di Chiaravalle si mobilita per Gaza

di FABRIZIO ILACQUA

CHIARAVALLE – Un gesto concreto ma anche dal grande valore simbolico. Ieri, 22 ottobre, infatti, presso l’Isola di Chiaravalle proprio l’Associazione Culturale l’Isola ha consegnato al parrocco Don Francesco Savini un contributo di solidarietà per Gaza. Per l’Associazione erano presenti Liliana Qualiani, Daniela Montali ed altri soci, per l’istituto Gramsci Giovanni Manes, ma anche Cristiano Cecchini presidente della Consulta della Pace. Paolo Marinelli del direttivo dell’Isola ha ribadito nel suo intervento l’importanza di costruire percorsi di pace e di impegnarai nell’aiuto di chi sta vivendo una situazione drammatica come quella di chi vive a Gaza.

Ma la pace non va costruita solo a Gaza, meglio sarebbe parlare, ha ribedito Marinelli, di paci, in ogni luogo dove invece la pace non c’è, percorsi di pace da costruirsi anche attraverso l’impegno di soggetti diversi fra loro per storia e tradizioni ma che hanno in comune questo nobile obiettivo.

