A Jesi gratta e vinci fortunati (ma rubati), due denunce per ricettazione

JESI – I Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Jesi, diretta dal Maggiore Elpidio Balsamo, hanno denunciato per ricettazione due cittadini ucraini (un 35enne già noto alle forze dell’ordine e residente a Filottrano e un 45enne incensurato, residente a Rieti).

Nelle settimane scorse, i due si erano recati presso varie tabaccherie del centro cittadino, per riscuotere numerose vincite al gratta e vinci, con tagliandi acquistati altrove.

Gli esercenti, insospettiti dalla frequenza con cui i due riuscivano ad ottenere i biglietti vincenti, hanno segnalato la circostanza ai militari dell’Arma che si sono messi sulle tracce dei fortunati avventori.

La verifica dei numeri seriali dei biglietti consegnati dai due sospettati ha fatto emergere che gli stessi tagliandi costituivano parte della refurtiva di due distinti furti ai danni di altrettante ricevitorie dei Monfalcone (GO), avvenuti nelle date del 12 e 13 settembre scorsi. Al momento l’indebito provento dei due denunciati ammonterebbe a circa 600 euro, ma sono in corso verifiche più estese per accertare l’eventuale spendita di biglietti altrettanto “fortunati” presso altri esercizi del territorio.

Le persone denunciate sono da considerarsi sottoposte ad indagini preliminari. Nei loro confronti vige pertanto la presunzione di non colpevolezza, sino a sentenza definitiva di condanna.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati