A Fano scritte offensive contro Meloni e Serfilippi, il sindaco: “Un gesto vile e codardo”  

FANO – «Le scritte comparse in queste ore sui muri della città sono un gesto vile e codardo.» Il primo cittadino Luca Serfilippi esprime profondo sgomento per le frasi offensive apparse sui muri del centro commerciale di Sant’Orso, rivolte al sindaco di Fano e alla presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni.

«Chi insulta e imbratta non esprime un’idea: mostra solo ignoranza, rabbia e vigliaccheria – afferma Serfilippi –. Condanno con fermezza quanto accaduto e ribadisco che io ci metto la faccia ogni giorno, alla luce del sole, per lavorare con serietà e rispetto per Fano e per i cittadini.

Ho voluto manifestare personalmente la mia vicinanza alla presidente del Consiglio Meloni, sottolineando come questo gesto nulla abbia a che vedere con Fano, una città che si riconosce nei valori del rispetto, del dialogo e del confronto democratico.»

«Chi si nasconde dietro una bomboletta per insultare le istituzioni non ha né coraggio né dignità – aggiunge il sindaco –. Fano è una città che non si piega all’odio. Chi prova a trascinarla nel fango troverà sempre una comunità unita, orgogliosa e determinata a difendere i propri valori».

Ed anche il MoVimento 5 Stelle di Fano – si legge in una nota – “condanna fermamente ogni atto di vandalismo e di offesa verso le istituzioni e la comunità. Esprimiamo piena solidarietà al sindaco Luca Serfilippi e alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ribadendo che Fano è una città che crede nel rispetto, nel dialogo e nella democrazia. Ogni forma di odio e di intolleranza non rappresenta i valori della nostra comunità, e continueremo a lavorare con impegno per una Fano unita e orgogliosa”.

