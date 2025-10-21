Lunedì mattina la prima seduta del nuovo Consiglio regionale delle Marche

ANCONA – Si svolgerà lunedì 27 ottobre, a partire dalle ore 10, la prima seduta del Consiglio regionale della XII legislatura.

L’ordine del giorno prevede, al primo punto, la presa d’atto della rinuncia del consigliere regionale Matteo Ricci, con relativa surrogazione. Successivamente l’Aula procederà alla votazione per l’elezione del Presidente dell’Assemblea legislativa regionale, dei due Vicepresidenti e dei due Consiglieri segretari. Seguiranno le comunicazioni del Presidente della Giunta regionale in merito al programma di governo e alla composizione della Giunta regionale. L’ordine del giorno potrà essere integrato da eventuali surrogazioni, conseguenti all’esercizio del diritto di opzione, nonché da eventuali sostituzioni temporanee dei consiglieri nominati assessori regionali con affidamento della supplenza. Segue ordine del giorno completo della seduta assembleare di lunedì 27 ottobre. Si ricorda che è possibile seguire la seduta in diretta streaming alla pagina web del Consiglio regionale delle Marche (www.consiglio.marche.it) (L.B.)

Ordine del giorno della seduta del 27 ottobre 2025

– Rinuncia del Consigliere regionale Matteo Ricci, presa d’atto e surrogazione;

– Elezione del Presidente dell’Assemblea legislativa regionale (articolo 13, commi 1 e 2 dello Statuto regionale, articolo 8, comma 1 e articolo 9 del Regolamento interno);

– Elezione dei Vicepresidenti dell’Assemblea legislativa regionale (articolo 13, commi 1 e 3 dello Statuto regionale, articolo 8, commi 1 e 2 e articolo 10 del Regolamento interno);

– Elezione dei Consiglieri segretari dell’Assemblea legislativa regionale (articolo 13, commi 1 e 3 dello Statuto regionale, articolo 8, commi 1 e 2 e articolo 10 del Regolamento interno);

– Comunicazioni del Presidente della Giunta regionale in ordine al programma di governo e alla composizione della Giunta regionale (articolo 7, comma 2 dello Statuto regionale e articolo 11 del Regolamento interno).

Si comunica, inoltre, che il presente ordine del giorno sarà integrato qualora si rendessero necessarie eventuali surrogazioni conseguenti all’esercizio del diritto di opzione secondo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia elettorale (articolo 7, comma 4 del Regolamento interno), nonché eventuali sostituzioni temporanee dei consiglieri nominati Assessori con affidamento della supplenza, per l’esercizio delle funzioni di consigliere nei termini di legge (articolo 3 bis, comma 2 bis della legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 “Norme per l’elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale”).

