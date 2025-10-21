La stanza delle Marche, al Circolo degli Esteri una bella mostra proposta da artisti marchigiani

ROMA – Presentiamo una nuova iniziativa espositiva dal titolo: “La Stanza delle Marche”, ideata dal critico dell’arte e giornalista Carlo Franza; espongono le loro opere gli artisti Carlo Cecchi, Chiara Diamantini, Bruno Mangiaterra e Rocco Natale.

Il luogo prescelto per questo nuovo progetto pensato per i nostri artisti marchigiani è prestigioso, si tratta infatti del Circolo degli Esteri all’Acqua Acetosa in Roma. La mostra visitabile fino al 22 novembre 2025 ha visto intervenire all’inaugurazione il Presidente della Venice International University l’Ambasciatore Umberto Vattani, il curatore della collana Ambasciate Italiane nel Mondo l’Ambasciatore Gaetano Cortese, l’Ambasciatrice Maria Assunta Acili Presidente Circolo degli Esteri e l’Ambasciatore Luigi Maria Vignali rappresentante permanente presso le Nazioni Unite in Ginevra.

Il progetto è stato appositamente ideato per il Circolo Esteri del Ministero Affari Esteri di Roma nel quadro della collezione Farnesina di Arte Contemporanea. Si tratta della quarta mostra del nuovo percorso “STORIE” (2024/2026) dove si presentano dodici artisti contemporanei di chiara fama, per mettere in luce gli svolgimenti più interessanti del fare arte nel terzo millennio. Cecchi, Diamantini, Mangiaterra e Natale sono da anni agli occhi della critica internazionale, figure tra le più interessanti e propositive dell’arte contemporanea. Carlo Franza li presenta come artisti della “Scuola Marchigiana”, che operano in una Regione ricca d’arte, e che la loro storia si è andata costruendo via via con una partenza comune data dall’Accademia di Belle Arti di Urbino.

Un gruppo di artisti che seguono una poetica di confine e hanno condiviso gli stessi insegnanti (tra i vari docenti figurano Concetto Pozzati, Pierpaolo Calzolari, Alberto Boatto, Renato Bruscaglia, Rodolfo Aricò, Massimo Dolcini, Roberto Sanesi, Mario Ceroli).

L’Accademia costituita nel 1967, guidata da Bruscaglia e poi da Pozzati che nel 1972 asseriva: “…il nostro comune sforzo è di stimolare e costruire, di volta in volta, uno spazio interdisciplinare… in modo da contribuire alla formazione dell’artista inteso come tecnico-professionista e come intellettuale…”. Quindi “una formidabile occasione di ampio respiro sul fronte del rinnovamento formativo nelle discipline dell’arte”, che ha determinato in anni particolarmente costruttivi per la vicenda artistica italiana, l’inizio di un percorso di qualità produttiva per numerosi artisti.

