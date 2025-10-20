Dentro la prova digitale, grande partecipazione al convegno di Unarma

FALCONARA MARITTIMA – Si è svolto con grande partecipazione e interesse il convegno “Dentro la prova digitale – attività di polizia giudiziaria dalla perquisizione all’analisi forense” promosso dalle Segreterie Regionale Marche e Provinciale di Ancona di UNARMA Associazione Sindacale Carabinieri.

L’evento si è tenuto presso l’Hotel Touring di Falconara Marittima, riunendo numerosi, rappresentanti delle Forze Armate e di Polizia, rappresentati delle organizzazioni sindacali della Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Marina Militare, Guardia Costiera, Esercito, Aeronautica Militare, Polizia Locale provenienti anche dalle Regioni limitrofe. Al centro del dibattito, le indagini informatiche nelle varie fasi delle attività di polizia giudiziaria.

I lavori dell’evento si sono svolti in due sessioni ed hanno visto l’intervento di alto profilo tecnico del Dott. Luca Russo, specializzato in Digital Forensics – esperto qualificato in Criminologia, Antropologia e Scienze Investigative, con oltre 20 anni di esperienza in indagini informatiche su delitti gravi per tutte le Procure d’Italia. Le tematiche affrontate dal relatore del seminario hanno visto percorrere le varie fasi dell’attività di polizia giudiziaria alla ricerca della prova digitale che vanno dalla perquisizione informatica, alle procedure di sequestro degli apparati, alle conseguenti attività tecniche di acquisizione delle prove.

“Abbiamo ritenuto indispensabile l’organizzazione di questo seminario in quanto riteniamo che la formazione su questa determinata materia, sia importante per gli operatori di polizia per poter meglio affrontare i reati che ogni giorno si consumano sul web. Purtroppo la criminalità cibernetica è in continua evoluzione e richiede competenze tecniche aggiornate per investigare, raccogliere prove e proteggere i sistemi. Una formazione specifica permette di riconoscere le minacce, utilizzare strumenti forensi digitali, e agire in modo efficace contro crimini come hacking, frodi, cyberbullismo e cyberstalking. Siamo sicuri che questi eventi formativi possano aiutare a migliorare la già alta professionalità delle forze dell’ordine in quanto è fondamentale saper raccogliere, preservare e analizzare le prove digitali in modo corretto e nel rispetto delle Legge”. Così in una nota il Segretario Generale Regionale di UNARMA MARCHE Giuseppe Palermo.

