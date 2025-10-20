Bugaro: “Addio al Cardinale Edoardo Menichelli, un pastore autentico e un amico vero”

di GIACOMO BUGARO*

ANCONA – Con profonda tristezza ho appreso della scomparsa del Cardinale Edoardo Menichelli, già Arcivescovo di Ancona-Osimo. La sua vita è stata una testimonianza luminosa di fede, di umanità e di servizio alla comunità.

Per me, oltre che una guida spirituale, è stato un amico vero, sempre presente con parole di saggezza, equilibrio e affetto sincero. Ha lasciato un segno profondo nella nostra terra e nel cuore di quanti hanno avuto la fortuna di conoscerlo.

La sua attenzione verso le persone, la sua umiltà e la sua capacità di ascolto resteranno un esempio indelebile per tutti noi. Alla Chiesa di Ancona-Osimo e ai suoi familiari esprimo il mio più sincero cordoglio e la vicinanza in questo momento di dolore, con la gratitudine di chi ha avuto il privilegio di camminare, anche solo per un tratto di strada, accanto a un uomo di Dio.

*Consigliere Regionale delle Marche

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati