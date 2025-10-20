martedì, Ottobre 21, 2025
Autocarro si ribalta, recuperato dai Vigili del fuoco

FALCONARA MARITTIMA – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco prima di mezzogiorno in via dell’Aeroporto, a Falconara Marittima, per il recupero di un autocarro ribaltato su un fianco sulla sede stradale.

L’autista del mezzo pesante è riuscito ad uscire autonomamente dalla cabina.
La squadra di Ancona, intervenuta anche con l’autogrù, ha provveduto al recupero del veicolo, rimettendolo sulle proprie ruote.

