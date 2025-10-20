Ad Ancona una stupenda mostra con opere delle persone disabili frequentanti la Cooperativa Il Piccolo Principe / FOTO

di MASSIMO CORTESE

ANCONA – Domenica pomeriggio, presso la Sala Boxe della Mole Vanvitelliana, una breve relazione ha introdotto la Mostra, organizzata dalla Cooperativa sociale Il Piccolo Principe, nella quale espongono le ragazze e i ragazzi disabili con il supporto di artisti professionisti.

Anna Maria Sgrò, fondatrice della Cooperativa sociale, nel presentare l’iniziativa, ha dato la parola a due persone: l’assessore comunale ai Servizi sociali Manuela Caucci e la direttrice artistica del Piccolo Principe Rachele Biaggi. Caucci ha avuto parole di apprezzamento per la Cooperativa, nota nel Capoluogo Dorico per l’opera instancabile e attenta nell’ambito del variegato mondo delle disabilità, e non solo. All’intervento di Caucci, è seguito quello di Rachele Biaggi. La direttrice artistica ha ribadito l’importanza del lavoro delle tante persone disabili, che hanno prodotto opere portatrici di un messaggio meritevole di attenzione. La mostra, titolata “Echi di speranza- L’arte fa fiorire un bene”, offre uno stato dell’arte sconosciuto ai più. Un breve video girato sul campo, che ha immortalato i momenti della creazione delle opere, ha documentato il grande impegno dei giovani e il loro desiderio di esprimersi.

Poi, dulcis in fundo, alla piccola presentazione, in una Sala boxe affollata, è andata in scena la mostra vera e propria.

L’esposizione lascia sorpresi per la qualità delle opere, tutte accompagnate da un titolo e da un breve didascalia. Stupisce l’opera corale e massiccia generata dalla creatività delle persone disabili e dall’impegno di chi ha creduto in loro. Qualcuno degli intervenuti ha chiesto se le opere fossero in vendita, a dimostrazione dell’eccellente qualità delle stesse. I lavori sono tutti belli e sorprendono anche il visitatore più sprovveduto per la capacità di toccare il cuore. Quei quadri ‘parlano’, comunicano un messaggio, esprimono una bellezza e una verità che vanno al di là del quotidiano. Spesso è risuonato in sala il vocione di alcuni ragazzi, che non riuscivano a trattenere l’emozione di vedere la propria opera sotto i riflettori. Non posso parlare di tutti i quadri che mi hanno colpito. Ne menzionerò soltanto alcuni: Il Gatto Giallo che chiede la tenerezza di una carezza; una stella cometa che avvolge con la sua coda di speranza l’intera sala; le due opere di Costanza Giorgini, la giovane premiata a Roma, in occasione di un Concorso indetto dall’Agenzia dei Monopoli, per aver creato un bozzetto dei biglietti della Lotteria Italia.

La mostra, patrocinata dal Comune di Ancona, rimarrà aperta per quattro giorni, da domenica 19 a giovedì 23, con il seguente orario. Mattino ore 9.00-12.30; pomeriggio ore 16.00-19.00. Si tratta di un periodo breve, ma sufficiente a segnare un punto di arrivo per questi ragazzi disabili, o forse sarebbe meglio dire di partenza.

La mostra fa riflettere su una realtà, come appunto è quella del Piccolo Principe, sempre attenta alle delle tematiche educative, con particolare attenzione alla valorizzazione dei soggetti più deboli e fragili.

Altre iniziative sono in programma, e a tal proposito è bene menzionare lo spettacolo dei Terconauti, che si terrà sabato 25 ottobre alle ore 21.00 al Ridotto delle Muse. Vista la limitata disponibilità dei posti, chi fosse interessato allo spettacolo è invitato a prenotare la propria presenza, telefonando al numero telefonico 329/7348921.

(Le fotografie sono di Stefano Sacchettoni)

