In fiamme un deposito dove si trovavano auto e bombole Gpl

ACQUALAGNA – I Vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera, poco dopo le 21:15, in località Pole di Acqualagna per l’incendio di un deposito all’interno del quale si trovavano diverse autovetture e bombole di Gpl.

Sul posto sono giunte quattro squadre con mezzi provenienti dai distaccamenti di Cagli e Urbino, oltre al funzionario tecnico inviato dalla sede centrale. Presenti anche i Carabinieri di Urbino e il personale sanitario del 118, che ha prestato assistenza ad una persona.

Tre automezzi sono andati distrutti.

Le squadre dei Vigili del fuoco hanno provveduto allo spegnimento delle fiamme ed alla messa in sicurezza dell’area dell’intervento.

Le operazioni si sono concluse dopo circa cinque ore di lavoro.

