Grande successo a Chiaravalle per la 14esima mostra micologica organizzata all’Avis

di FABRIZIO ILACQUA

CHIARAVALLE – Si è svolta presso i locali dell’Avis di Chiaravalle la XIV Mostra Micologica intitolata “I funghi del territorio marchigiano” tutta incentrata sulle varietà di specie presenti nella nostra regione, specie di cui sono state ben messe in evidenza edulità e tossicità. Il gruppo micologico Simbiosi “Paolo Gini” fondato da Manlio Moretti e da altri soci Avis nel gennaio 2001, la presidente è Giuliana Giuliani, conta ad oggi ben 61 soci, soci che si incontrano ogni lunedì sera per condividere la passione per i funghi. La mostra coordinata da Moretti è stata allestita da Loredana Pigini mentre la classificazione delle singole specie è stata curata dall’esperta micologa Francesca Barchiesi. “Ma il pezzo forte, cioè i funghi – come sottolinea Moretti- è stato raccolto dai volontari che si muovono insieme proprio alla ricerca delle tante varietà che popolano la nostra regione”.

L’associazione si pone diverse finalità tra cui promuovere la cultura micologica ed ecologica nell’ambito della propria comunità e nelle zone limitrofe nel rispetto delle norme vigenti in materia; diffondere le conoscenze sul ruolo ecologico svolto dalla specie “funghi”; approfondire gli argomenti connessi allo studio della micologia attraverso iniziative di vario genere svolte sia all’interno che all’esterno del Gruppo; promuovere l’educazione e la prevenzione sanitaria relativamente al consumo delle specie fungine sia con l’utilizzo di proprie risorse che tramite il ricorso alle Strutture pubbliche e/o private all’uopo preposte e competenti sul territorio; raccogliere materiale didattico, bibliografico e scientifico relativo alla Micologia ed alle sue attività collaterali, da rendere disponibile tra i soci e per la comunità in genere; ed infine promuovere, aderire, collaborare ad iniziative di carattere Micologico e/o ambientale mediante incontri personali e di gruppo per scambi culturali ed uscite del Gruppo.

Tantissimi i visitatori che ieri hanno voluto visitare la mostra e ammirare le tante specie raccolte e classificate.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati