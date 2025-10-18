Un ragazzo di Fabriano ucciso a coltellate nella notte all’esterno di un locale

PERUGIA – Un ragazzo residente a Fabriano, Hekuran Cumani, di soli 23 anni, è stato accoltellato nella notte nel parcheggio della Facoltà di Matematica dell’Università di Perugia.

Nonostante il pronto intervento dei soccorritori nulla è stato potuto fare per salvare il giovane.

Secondo le prime indiscrezioni due gruppi si sarebbero affrontati all’esterno di un locale per motivi ancora da chiarire.

