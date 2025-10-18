Un altro gravissimo lutto a Marotta, è morto Marco Gresta
MAROTTA – Un altro gravissimo lutto ha colpito Marotta. Questa notte, all’Ospedale di Fossombrone, è mancato all’affetto dei suoi cari, all’età di 71 anni, Marco Gresta, già ispettore della Polizia di Stato presso il Commissariato di Senigallia.
A dare il triste annuncio del decesso la moglie Antonella, i figli Sara e Roberto, il genero Filippo, la nuora Cristiana, le nipoti Anna e Mia ed i parenti tutti.
La cara salma di Marco potrà essere visitabile da domani mattina, domenica, presso l’obitorio dell’Ospedale Santa Croce di Fano.
I funerali avranno luogo lunedì 20 ottobre, alle ore 15, nella chiesa parrocchiale di San Giovanni, a Marotta.
Conosciutissimo in tutta la città, sia per l’apprezzato lavoro svolto, sia per la grande passione per lo sport che, soprattutto durante la stagione estiva, lo portava ad organizzare delle belle manifestazioni sulla spiaggia di Marotta.
In questo momento di particolare dolore alla famiglia di Marco Gresta giungano le più sentite condoglianze della nostra Redazione.
