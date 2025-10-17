Spruzzano spray al peperoncino all’interno della scuola, studenti soccorsi

ANCONA – I Vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina all’Istituto professionale “Podesti Calzecchi Onesti” di Passo Varano, per effettuare un sopralluogo strumentale, a seguito del malore accusato da alcuni studenti.

A quanto sembra c’è stato chi avrebbe spruzzato dello spray al peperoncino nei corridoi, proprio nel momento in cui gli studenti stavano entrando nelle classi.

Immediatamente l’Istituto è stato fatto evacuare. Sul posto sono subito intervenuti i Vigili del fuoco, il personale sanitario e gli agenti della Questura.

Poco dopo è anche arrivato anche il Nucleo regionale NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico), che ha effettuato controlli con strumentazione specifica per individuare l’eventuale presenza di sostanze anomale ed ha poi areato tutti i locali per consentire la dispersione dello spray.

