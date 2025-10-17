Sciopero nazionale del comparto igiene ambientale: AnconAmbiente aggiorna i servizi

ANCONA – AnconAmbiente S.p.A. informa che, in occasione dello sciopero nazionale del comparto igiene ambientale proclamato per la giornata odierna dalle organizzazioni sindacali FP CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, FIADEL e UGL, l’adesione del personale è stata complessivamente alta e distribuita in modo omogeneo su tutto il territorio servito.

Lo sciopero, che ha coinvolto aziende pubbliche e private del settore in tutta Italia, ha interessato anche i Comuni di Ancona, Fabriano, Sassoferrato, Cerreto d’Esi e Serra de’ Conti, dove si sono registrati rallentamenti e sospensioni parziali dei servizi di raccolta a causa della partecipazione del personale alla mobilitazione.

Le motivazioni dello sciopero sono legate al mancato rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di settore, attualmente oggetto di confronto tra le parti sociali e datoriali.

A partire da domani, sabato 18 ottobre 2025, i servizi di igiene urbana torneranno a svolgersi regolarmente secondo i calendari di raccolta previsti. Si invitano pertanto gli utenti a ritirare le frazioni eventualmente esposte e non ritirate nella giornata odierna, che saranno recuperate nei prossimi giorni in base al normale calendario di esposizione.

AnconAmbiente ringrazia l’utenza per la collaborazione e la comprensione dimostrate.

