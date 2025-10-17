Prevenzione e cure oncologiche pediatriche, donazione di Coop Alleanza 3.0 a Fondazione Ospedale Salesi Ets

I fondi ricavati dalla raccolta punti-spesa hanno consentito l’acquisto di strumentazioni importanti per i piccoli pazienti oncologici. La consegna simbolica dell’assegno è avvenuta alla presenza dei vertici nazionali e locali della Cooperativa che anche nel 2024 aveva sostenuto la Fondazione

ANCONA – Andrà a sostegno della prevenzione e delle cure oncologiche pediatriche la donazione di Coop Alleanza 3.0 a favore della Fondazione Ospedale Salesi ETS. L’iniziativa solidale, concretizzata grazie alla grande generosità dei soci Coop Alleanza 3.0, ha devoluto fondi per oltre 17 mila euro, derivanti dalla raccolta punti-spesa, per l’acquisto di attrezzature destinate al reparto di Oncoematologia Pediatrica del Dipartimento Materno Infantile Salesi dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche.

Tra le attrezzature acquisite grazie alla donazione, figurano monitor defibrillatore e monitor parametrici di ultima generazione, indispensabili nei protocolli di cura dei piccoli pazienti oncologici ricoverati all’Ospedale Salesi di Ancona. La consegna simbolica dell’assegno è avvenuta ad Ancona, a Villa Maria, alla presenza dei vertici nazionali e locali di Coop Alleanza 3.0 e della Fondazione Ospedale Salesi ETS.

“Siamo profondamente grati a Coop Alleanza 3.0 per la raccolta fondi che supporta il miglioramento dei servizi e delle strumentazioni dedicate ai piccoli pazienti oncologici – dichiara Cinzia Cocco, Presidente della Fondazione Ospedale Salesi ETS e Direttore Amministrativo dell’AOU delle Marche – Il sostegno di importanti realtà come Coop Alleanza rappresenta un sodalizio strategico che ci consente di portare avanti la nostra missione, che è quella di migliorare la qualità di vita dei pazienti in ospedale, sostenere la ricerca scientifica e rafforzare le dotazioni tecnologiche dell’ospedale”.

Dichiara Domenico Trombone, Presidente di Coop Alleanza 3.0: “Uno dei compiti fondamentali della cooperazione è essere vicini alle comunità, prendersi cura dei loro bisogni. In questo senso, la donazione di oggi ha una doppia valenza. La prima – il contributo ad una causa importante come la lotta alle malattie oncologiche nella fascia pediatrica – è immediata. Ma c’è un secondo aspetto, quello della solidarietà diffusa. I fondi che oggi doniamo, infatti, sono il risultato di moltissimi piccoli gesti e sono dunque la prova del più radicato principio cooperativo: unendo le forze, facendoci carico in prima persona – magari anche con poco – anche del benessere altrui, possiamo costruire un futuro migliore. A nome della Cooperativa ringrazio dunque i soci che hanno reso possibile questo momento e, naturalmente, questa eccellenza ospedaliera e tutti coloro che vi lavorano”.

“Grazie a queste donazioni, che rafforzano le dotazioni presenti in ospedale e che arrivano anche in tempi molto rapidi, possiamo svolgere il nostro lavoro nelle migliori condizioni e possiamo garantire ai nostri piccoli pazienti una qualità dell’assistenza migliore” dichiara la dottoressa Paola Coccia, Responsabile SOSD Oncoematologia Pediatrica dell’AOU delle Marche. L’iniziativa Coop Alleanza 3.0 ha raccolto a livello nazionale quasi 120 mila euro a sostegno delle principali strutture ospedaliere territoriali e delle loro fondazioni e associazioni di riferimento impegnate nella ricerca, prevenzione e cura oncologica. Nelle Marche Coop Alleanza sostiene la Fondazione Ospedale Salesi ETS.

