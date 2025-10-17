Piace il nuovo skatepark di Posatora: finalmente ad Ancona una struttura degna di un capoluogo di regione
di GIANLUCA QUACQUARINI*
ANCONA – Finalmente Ancona può vantare una struttura degna di un capoluogo di regione: il nuovo skatepark di Posatora, che sarà inaugurato in questi giorni, rappresenta infatti un grande traguardo per lo sport giovanile e per la città intera.
Uno spazio ampio, moderno e funzionale, pensato per accogliere gli appassionati di skateboarding e offrire un luogo di aggregazione sano per i nostri ragazzi.
Durante il mio mandato da consigliere comunale avevo seguito la situazione dell’ormai obsoleto skatepark in via Cambi, con le sue esigenze urgenti di ristrutturazione o addirittura di sostituzione.
Oggi è il tempo anche di mettere da parte ogni polemica sul chi abbia portato a termine questa opera fondamentale.
Al di là delle amministrazioni, ciò che conta davvero è il risultato: dare ad Ancona un’infrastruttura che mancava, che potesse finalmente rispondere alle aspettative di chi pratica questo sport e che rappresenti un punto di riferimento per il nostro territorio.
In passato ho sollecitato per troppo tempo interventi concreti sull’area di via Cambi, consapevole delle potenzialità di questa disciplina e del bisogno di spazi adeguati.
Poi, quando ancora in carica e con la vecchia amministrazione comunale, grazie al pnrr e agli uffici comunali che intercettato i fondi, nacque questa possibilità di un nuovo skatepark al posto di quello obsoleto in un’altra zona di Ancona.
Ora la città può guardare avanti con orgoglio: la nuova struttura di Posatora conferma che lo sport può essere motore di inclusione e crescita, specialmente per i giovani.
Sono certo che questo skatepark saprà diventare un luogo vivo, dove lo sport e la socialità si incontrano.
Ancona merita spazi all’altezza per tutti coloro che vogliono vivere lo sport.
*Ex Consigliere comunale di Ancona
