Nella Cattedrale di San Ciriaco celebrato il Giubileo dei movimenti e delle associazioni / FOTO

ANCONA – Nella Cattedrale di San Ciriaco, è stato celebrato il Giubileo diocesano dei Movimenti e delle Associazioni con la celebrazione della Santa Messa presieduta dall’Arcivescovo di Ancona Mons. Angelo Spina. Prima della funzione religiosa, presso cinque chiese del centro di Ancona, e precisamente quelle del Santissimo Crocifisso, dei Santi Cosma e Damiano, di San Biagio, di Santa Maria della Piazza e della cattedrale di San Ciriaco, dalle ore 15.00 alle 17.00, i Movimenti hanno condiviso un incontro di preghiera e di preparazione per la funzione religiosa con Mons. Spina.

Come è stato precisato dall’Arcivescovo, il Giubileo dei Movimenti e delle Associazioni ha fatto seguito al pellegrinaggio della Diocesi di Ancona-Osimo da Leone XIV, avvenuto sabato 20 settembre. In quell’occasione, .430 pellegrini hanno provato la grande emozione di poter varcare la Porta Santa del Giubileo della Speranza.

Un momento importante quello vissuto in cattedrale per l’anno giubilare.

D’altra parte, i Movimenti di educazione ecclesiale rappresentano una realtà ben precisa della nostra epoca, caratterizzata dalle tante sfide che influenzano la contemporaneità.

Nel salutare i fedeli accorsi, l’Arcivescovo ha raccomandato l’unità delle varie Associazioni, al fine di vivere la propria fede cristiana in comunione con la Chiesa del nostro tempo.

(Le fotografie sono di Stefano Sacchettoni)

