Arrestato a Fano l’autore di scippi e rapine. Serfilippi: “Avanti con i servizi ad alto impatto”

FANO – Il sindaco di Fano, Luca Serfilippi, esprime il proprio ringraziamento al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Fano, alla Questura di Pesaro e Urbino, alla Procura della Repubblica di Pesaro e alla Polizia Locale di Fano per l’operazione che ha portato all’arresto del responsabile di una serie di scippi e rapine ai danni di persone anziane, commessi nel centro storico e sul litorale fanese.

“Grazie alle Forze dell’Ordine e alla nostra Polizia Locale per il lavoro serio, tempestivo e capillare – dichiara il Sindaco –. L’arresto eseguito dagli agenti del Commissariato, su ordinanza del Gip del Tribunale di Pesaro richiesta dalla Procura, è il risultato di indagini accurate svolte in sinergia con la Polizia Locale, anche attraverso l’analisi delle immagini della videosorveglianza cittadina. Un’azione importante che restituisce serenità alla comunità e vicinanza alle vittime, cui va il nostro abbraccio”.

Serfilippi aggiunge: “Sono particolarmente soddisfatto per la ripresa dei servizi ad alto impatto, coordinati dalla Questura e svolti in collaborazione con tutte le Forze di Polizia sul territorio. Questa presenza visibile e coordinata è fondamentale per prevenire i reati e aumentare la percezione di sicurezza, soprattutto nelle aree più frequentate e nelle ore serali”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati