Un motociclista ferito in uno scontro alla periferia di Ancona

ANCONA – Questa sera, poco dopo le ore 19, i Vigili del fuoco di Ancona sono intervenuti in località Passo Varano per un incidente stradale che ha coinvolto due automobili ed una moto.

La squadra di Ancona ha provveduto ad immobilizzare il motociclista ferito utilizzando tecniche TPSS (Tecniche di Primo Soccorso Sanitario), in attesa dell’arrivo del personale sanitario, che ha poi provveduto al suo trasporto all’ospedale cittadino.

Successivamente, i Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i veicoli e l’area interessata dall’incidente.

Sul posto anche la Polizia Locale per i rilievi del caso.

