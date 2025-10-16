Si ribalta un’autocisterna contenente mosto d’uva, ferito il conducente

FALCONARA MARITTIMA – I Vigili del Fuoco sono intervenuti alle ore 17:30 per un incidente stradale avvenuto sull’autostrada A14, al chilometro 218 in direzione Nord. Un’autocisterna, contenente mosto d’uva, si è ribaltata dopo lo scoppio di un pneumatico.

La squadra di Ancona ha provveduto alla messa in sicurezza del mezzo e dell’area circostante. A causa dell’incidente, il tratto autostradale tra i caselli di Ancona Sud e Ancona Nord è rimasto chiuso al traffico.

L’autista del mezzo è rimasto ferito ed è stato affidato alle cure del personale sanitario. Presenti sul posto anche gli agenti della Polizia Stradale per i rilievi del caso e la gestione della viabilità.

