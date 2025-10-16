Conclusa con successo la 6^ edizione di TartufArte / FOTO

SANT’ANGELO IN VADO – Si è conclusa con successo la 6^ edizione di TartufArte, il festival per eccellenza dell’arte che ha come obbiettivo impiegare varie forme d’arte per sensibilizzare l’animo umano e promuovere il territorio con le sue eccellenze artistiche, come la Domus del Mito e il centro storico, ed enogastronomiche, come sua Maestà il Tartufo Bianco.

Tema del Concorso di Estemporanea della 6^ edizione di TartufArte è stato Contaminazioni. Questa parola così tanto usata e abusata in questi ultimi tempi con accezioni negative in realtà indica la novità, con Contaminazioni si intende tutto ciò che esula dalla normalità, dall’ordinario e dell’abitudine….. e che cosa succede quando l’imprevisto entra in contatto con le nostre idee e certezze, con le nostre pratiche sociali e culturali, con i nostri stili di vita?

Ecco allora che l’Arte, in questi contesti difficili da comprendere nell’immediato, diventa strumento per esplorare chi eravamo, chi siamo e chi stiamo diventando.

Ma TartufArte non è solo il concorso di pittura ma anche mostre d’arte: “Senza Titolo ” di Andrea Pasquinelli, le “Ceramiche” delle Ceramiche.

La performance di Body art realizzata dall’artista pesarese Francesca Guidi poliedrica accompagnata dalla modella Nikita ha narrato attraverso i colori la tela sul corpo a tema spaziando dalla nostra madre terra spesso calpestata e contaminata al viaggio che ci contamina attraverso culture diverse e cuori per arrivare all’anima di ognuno, a conclusione Nikita si è esibita in una performance di fire show incantando il pubblico. Danza musica e pittura di Sofia Bezziccheri artista sensoriale mistica e non dimentichiamoci l’affascinante viaggio nel tempo attraverso la musica con gli Stralunati.

L’arte anche attraverso l’opera dell’illustratrice Francesca Urbinati, spaziando dal cinema con effetti speciali in 3D e come fumettista, la presenza del disegnatore di Supereroi Marvel Daniele Garbugli, la collaborazione per copertine di libri e romanzi importanti.

Gli artisti del contest in Estemporanea premiati da una giuria competente sono: 1^ Prima Annibale, 2^ Mariani Michela, 3^ Roberto Valeria.

Membri della giuria: Florindo Rilli e Marcello De Stefano fotografi, Angelo Marini pittore, Norma Borsella docente d’arte, illustratrice e designer, Monica Folegatti scultrice e gallerista, presidente di giuria critica Leonardo Nobili pittore, scultore, performer.

Dopo il successo ottenuto non ci resta che darvi appuntamento per la 7^ edizione che si terrà il 13 ottobre 2026.

I promotori ringraziano il Comune di Sant’Angelo in Vado, il Moto Club Tomino Benelli Safe Bet e tutti coloro che hanno aiutato per la riuscita dell’evento.

