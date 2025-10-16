Arrestato a Fabriano dai Carabinieri l’autore di una rapina

FABRIANO – Nella serata di ieri 15 ottobre, i militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Fabriano hanno proceduto all’arresto in flagranza di un tunisino ventunenne, resosi responsabile del reato di rapina in concorso.

Verso le ore 21 è giunta una chiamata alla Centrale Operativa da parte di un cittadino residente a Fabriano, insospettito dalla vista di due persone incappucciate nell’appartamento abbandonato che si trova difronte casa sua.

L’uomo, dopo aver allertato i Carabinieri, si è diretto immediatamente nel cortile sottostante, per paura che i presunti malviventi potessero rubare uno dei suoi due mezzi di locomozione lì parcheggiati. Infatti uno dei due sospetti è stato colto dal segnalante proprio mentre rovistava all’interno della sua microcar.

Il malvivente, accortosi della presenza del proprietario del mezzo, lo ha improvvisamente afferrato per il collo per immobilizzarlo mentre l’altro complice gli ha strappato il marsupio che era legato in vita, contenente un cellulare ed un portafoglio con all’interno venti euro, e si è dato alla fuga. Proprio in quel frangente, dopo circa tre minuti dalla chiamata giunta in Centrale, sono sopraggiunti i militari della Radiomobile che hanno bloccato e messo in sicurezza l’aggressore. Il soggetto arrestato, al termine delle operazioni di rito, è stato quindi associato al carcere di Ancona, in attesa dell’udienza di convalida che si terrà entro le successive 96 ore.

Trattandosi di provvedimento precautelare adottato nella fase delle indagini preliminari, a favore della persona arrestata vige il principio di non colpevolezza, sino a sentenza definitiva di condanna.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati