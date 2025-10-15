Salute di capelli e cute, a Marotta seminario per curare e prevenire la caduta

Partecipata iniziativa di formazione e aggiornamento organizzata dalla Cna e rivolta agli acconciatori

MAROTTA – Ansia, stress, fattori genetici, scorretta alimentazione, fattori ambientali, prodotti detergenti aggressivi. Sono tanti i nemici dei nostri capelli. Per conoscerli meglio ed avere informazioni aggiornate su capello e cute e sulle metodologie per ridurre caduta ed evitarne assottigliamento, diradamento, CNA Benessere e Sanità di Pesaro e Urbino, in collaborazione con la CNA di Marotta, ha organizzato un corso di formazione tricologica destinato agli operatori del settore – ovviamente acconciatori per uomo e donna ma anche centri estetici. Il seminario, tenuto dalla tricologa dottoressa Monda Piroli, è stato aperto dal saluto del presidente provinciale di CNA Benessere e Sanità, Roberto Reggiani e da quelli della presidente CNA di Marotta, Roberta Riccardi e della responsabile della sede, Mara Nagni.

Il partecipato seminario ha affrontato nella mattinata il tema legato alla conoscenza: “Come è fatto il capello? Conoscere la cute ed i capelli. Nel pomeriggio un focus sulla caduta dei capelli; su come è cambiata negli anni e come si è trasformata la perdita dei capelli come si determina l’assottigliamento dello stelo.

“Un seminario importante – dice il vicepresidente della CNA provinciale, Enrico Primavera – che dimostra come la nostra associazione voglia aggiornare e formare i propri associati in ogni settore. E questo dell’acconciatura è un settore importante e delicato, a cavallo tra l’artigianato artistico, il benessere e la sanità. Avere degli acconciatori formati, informati e aggiornati, è garanzia anche per i clienti che possono tranquillamente contare non solo sulla professionalità e i consigli degli operatori ma anche sulla sicurezza nei trattamenti, grazie all’uso di prodotti di qualità, garantiti e certificati che non solo non sono dannosi per la salute della cute e dei capelli ma che spesso possono aiutare a prevenirne la caduta e l’assottigliamento”.

