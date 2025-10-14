Travolto da uno smottamento di terreno, muore un operaio

CORRIDONIA – Poco dopo le 15 di ieri (13 ottobre) i Vigili del fuoco di Macerata sono intervenuti in contrada Fonte Lepre per soccorrere un uomo che stava lavorando in una cava per la produzione di inerti.

Con lo scavatore con cui stava operando è stato travolto da uno smottamento che ha sommerso il mezzo del movimento terra.

Dopo circa 10 ore di lavoro, scavando a mano, gli operatori dei Vigili del fuoco sono riusciti ad estrarre l’operaio dalla cabina con i sanitari che ne constatavano, purtroppo, il decesso.

