martedì, Ottobre 14, 2025
Questa mattina un silos coinvolto dalle fiamme / VIDEO

FANO – Questa mattina, poco dopo le 8,30, i Vigili del fuoco del locale distaccamento sono intervenuti in via Avogadro per l’incendio di un silos.

In supporto anche uomini e mezzi giunti da Pesaro.

Dopo aver costato, con l’ausilio di una termocamera, che le fiamme erano estinte e la temperatura interna alla struttura in calo, si provvedeva alla messa in sicurezza della zona.

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it