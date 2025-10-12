Incendio nella tarda mattinata nella cucina di un albergo

FERMO – I Vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle ore 12 in viale Piccolomini per un incendio sviluppatosi all’interno della cucina di un albergo.

La squadra di Fermo ha smontato una parte del condotto di aspirazione della cappa per abbassare la temperatura e, successivamente, ha svuotato il contenuto.

L’intervento è durato circa due ore. Nessuna persona è rimasta coinvolta.

