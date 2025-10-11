Una donna soccorsa dopo un incidente alla periferia di Genga

GENGA – I Vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle ore 17 per un incidente stradale che ha visto coinvolta un’autovettura.

La squadra di Fabriano ha provveduto all’estrazione della conducente, successivamente affidata alle cure del personale sanitario del 118 e trasportata al pronto soccorso di Fabriano.

Sul posto anche l’eliambulanza, i Carabinieri ed il personale dell’Anas.

L’intervento si è concluso con la messa in sicurezza del veicolo e dell’area interessata.

